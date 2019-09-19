منة شلبي وآسر ياسين يجتمعان في رمضان 2020

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد النجمان آسر ياسين ومنة شلبي لتقديم مسلسل جديد، من المقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان المقبل 2020.

واستقر فريق العمل على المخرج محمد شاكر خضير، ليتولى مهام إخراج المسلسل، حيث يعقد الثلاثي جلسات عمل مكثفة من أجل الاستقرار على الشكل المبدئي للمسلسل، والخطوط العريضة للشخصيات والديكورات وخلافه.

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها آسر ومنه في الدراما التليفزيونية، إذ سبق وتعاونا سويًا فى السينما بفيلم “تراب الماس”.

وفي سياق آخر ينشغل آسر ياسين بالتحضير لفيلم جديد يحمل اسم “الشايب”، من المقرر البدء في تصويره تزامنًا مع المسلسل، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج حسين المنباوي.