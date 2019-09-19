“بصراحة” لـ محمد عساف تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل النجم الفلسطيني محمد عساف تحقيق ملايين المشاهدات بأغنيته الجديدة “بصراحة” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحصد الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية أكثر من 15 مليون مشاهدة بعد ثلاثة أشهر على إتاحة عرضه عبر قناة شركة “بلاتينوم ريكوردز” على موقع “يوتيوب” الشهير.

أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” التي أطلقها محمد عساف العام الماضي، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف يقدّم بصوته تتر مسلسل “عروس بيروت” الذي تعرضه شاشة “ام بي سي – 4”. الأغنية تحمل اسم “كرمالك إنت” وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشال فاضل.

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لمشاهدة فيديو أغنية “بصراحة”: