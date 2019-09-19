20 ألفاً يحضرون أولى حفلات جولة سيلين ديون العالمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حضر 20 ألف شخص في مدينة كيبيك الكندية أول حفلة للمغنية سيلين ديون في جولتها العالمية "كاريدج" في عودة ناجحة للنجمة العالمية إلى مقاطعتها بعدما أمضت 16 عاما في الولايات المتحدة.

واكتظ مركز فيديترون بالمعجبين الذي استقبلوا الفنانة بالتصفيق الحار، ما جعلها تبكي فرحا وتشكر جمهورها الوفي.

وقالت متأثرة: "أنا متوترة جدا.. إنها المرة الأولى التي أشارك فيها بهذا الشكل في عرض، قبل ذلك كان لدي شريك خبير في ذلك". موجهة يدها إلى السماء في إشارة إلى زوجها الراحل رينيه انجليل. وأكدت: "هذا المساء أريده أن يكون فخورا بي وبكل الفريق".





وقدمت المغنية عرضا استمر قرابة الساعتين، وغيرت ملابسها مرات عدة وتحدثت إلى جمهورها ورقصت وأطلقت النكات بين أغنية وأخرى.

وخلطت النجمة صاحبة الصوت القوي بين أغنياتها الناجحة من أمثال "آم الايف" و"ماي هارت ويل جو أون"، مع أعمال لم تصدر بعد من ألبومها الجديد "كاريدج" الذي يطرح في الأسواق في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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وبعد 9 حفلات في كيبيك ثم في مونتريال، تحيي المغنية التي باعت حوالي 250 مليون ألبوم سلسلة عروض في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية حتى أبريل/ نيسان 2020، قبل أن تنتقل إلى مناطق أخرى من العالم.





وفي يونيو/ حزيران الماضي، قررت المغنية طي صفحة من مسيرتها عبر إنهاء إقامتها في لاس فيجاس بعد 16 عاما قدمت خلالها ما يزيد عن ألف حفلة من عرضين مختلفين في قاعة "سيزرس بالاس" الشهيرة، أولهما يحمل اسم "إيه نيو داي" بين 2003 و2007، والثاني بعنوان "سيلين" بين 2011 و2019.

وتوافد حوالي 4 ملايين ونصف مليون شخص من معجبيها لمتابعتها على المسرح خلال العروض الـ1141 التي أحيتها في لاس فيجاس وبلغت إيراداتها 875 مليون دولار كندي (660 مليون دولار أمريكي)، وفق أرقام شركة "إيه إي جي لايف" المروجة لحفلاتها.

وخلال هذه الإقامة في لاس فيجاس، قامت المغنية ببعض الجولات القصيرة شملت خصوصا أوروبا وآسيا، غير أن آخر جولة عالمية لها بعنوان "تايكينج تشانس وورلد تور" تعود إلى 2008 و2009.



