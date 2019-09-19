ريهانا تحط رحالها في كوريا الجنوبية

Sep 19, 2019
تستمر مغنية البوب العالمية ريهانا في الترويج الدعائي لخط المكياج الخاص بهاFenty ، حيث حطت رحالها في الساعات الماضية في كوريا الجنوبية لإطلاق متجر Fenty Beauty في Shinsegae السوق الحرة.
ورصدت الكاميرات ريهانا وهي تتجول وسط المدينة في سيول، حيث اختارت ان ترتدي فستاناً وردياً، واللافت ارتدائها سروالاً تحت الثوب الماكسي.
وكانت ريهانا قد اطلقت منذ أيام خلال أسبوع الموضة في نيويورك عرض الازياء الخاص بعلامتها للملابس الداخلية “Savage X Fenty”،
نشير أن ريهانا تعمل على ألبومها التاسع ولكن قد تتأخر بإصداره قليلاً خاصة أنها منهمكة بالاعمال التجارية حالياً.
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