كارول سماحة بعد حملة التنمر: الموضوع لم يزعجني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حملة التنمر التي أُثيرت ضدها خلال الساعات الماضية بسبب صورة نشرتها برفقة مدير أعمالها ماريو أسطا، بشكل عفوي ومن دون مكياج؛ ما أظهر تجاعيد وجهها؛ إذ أكدت كارول أن الأمر لم يكن يستحق كل هذه الضجة.

وأعربت كارول سماحة عن امتنانها لجميع الأصدقاء والإعلاميين الذين دعموها، موضحةً أن الأمر أخذ أكبر من حجمه ولكنه لم يزعجها، لافتةً إلى أن من يقرر التواجد بالسوشال ميديا فليتوقع أي شيء، متجاهلةً جميع الانتقادات بالقول: "خلينا بالأهم".

وغرّدت كارول سماحة في حسابها عبر موقع "تويتر"، قائلةً: "بتشكر كل الأصحاب الأصدقاء والإعلاميين على تعليقاتكن ومحبتكن! الموضوع أخد أكتر من حجمو وبصراحة مش حرزان أبدًا ولا بيستاهل هالضجة ولا حتى زعجني!".

وأضافت الفنانة اللبنانية قائلةً: "أي شخص منا بدو يتواجد على السوشال ميديا لازم يتوقع أي شي!، خلينا بالأهم، بحبكن".

وتفاعل العديد من الفنانين مع التغريدة التي أطلقتها كارول سماحة، معربين عن محبتهم لها وأنها فنانة مختلفة فكرًا ونفسًا، وكان من بينهم ماغي بوغصن وديمة، فيما تفاعل الجمهور مع كارول سماحة، مؤكدين أنهم يحبونها وأشادوا بردها الإنساني.

وكانت كارول سماحة نشرت صورة على طريقة السيلفي عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وصفت فيها مدير أعمالها بصديقها المقرب؛ إذ علّقت قائلةً: "قبل حفلتي الليلة في باريس مع صديقي المفضل ومدير أعمالي ماريو أسطا".

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وبدأ المتابعون في شنّ حملة تنمر ضدها بعد ظهور تجاعيدها في الصورة؛ إذ أكد البعض أن الصورة أظهرتها بشكل كبير في السن، فيما طالبها آخرون بحذف الصورة، فيما فسّر البعض سبب هذه التجاعيد بأنها بسبب كثرة عمليات التجميل.

وتدخل الفنان رامي عيّاش، بقوة؛ إذ دعم كارول سماحة قائلًا: "كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصطنعة، كل تجعيدة فيها ألف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب، كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة، كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة ألف معنى للطبيعة، منحبك".

وردّت عليه كارول سماحة، قائلةً: "شكرًا على شفافيتك ومحبتك يا رامي! انت صوت وفنان حقيقي!!! للأسف نحنا عايشين بزمن سطحي عايش على المظاهر! وأنا بحبك كتير".

يُذكر أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "إن شاء الله"، وتم طرحها باللهجة المصرية وهي من كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكي وتوزيع عادل حقي، كما طرحت أغنية "بتآمن بالصدفة"، للترويج لفيلمها الجديد "بالصدفة" المقرر طرحه في السينمات بدءًا من الـ 26 من سبتمبر الجاري.