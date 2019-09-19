جيني إسبر تصفُ العرب بوصفٍ قاسٍ.. بعد تعرضها للتنمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة السّورية جيني إسبر، متابعيها بإطلالتها في أحدث صورة نشرتها على حسابها على "إنستغرام" وبدت من خلالها شديدة النحافة وبملامح وجه لم يعتدها المتابعون.

وتعرضت إسبر لموجة انتقادات عارمة، ووصفوا شكلها بالـ "مرعب"؛ إذ كتب أحدهم تعليق: "بتخوفي ليش هيك عاملة بحالك؟" و"شو لعبانة بوجهك كتير مغيرة كنتِ أحلى".

هذا الأمر دفع جيني إسبر للرد على المتابعين بطريقة قاسية؛ إذ كتبت: "للأمانة أنا عم خاف من كمية الحقد الموجود بالتعليقات (حلوة بشعة بقرف بجنن). يعني صورة ما عم استعرض جمالي فيها ومبينة متاخدة عالماشي ولو طالعة كيف ما طالعة عيب".

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وأضافت إسبر: "ما شفت كمية المسخرة والحقد غير عند العرب للأسف شعب لي المفروض بيعرف الله. لازم يكون غير هيك. طبعًا الكلام مو للكل في كتير من الناس طبيعين وراقين وبيعكسوا تربيتون".

وختمت: "عكل حال بدي قول لكل لي خاف اليوم خافوا قد مابدكون لأنو آخر همي. بس استغربت المرض المتفشي والأمراض النفسية يا ملوك وملكات الجمال".

وفي تسجيلٍ صوتيٍ لها قالت جيني: "مجتمع مريض، ومعقد، وسفيه وسطحي"، وتابعت: "ما عندهم شي يحكوا فيه، ولما نزل مقطع من شغلي، ما بلاقي تعليقات إلا على شكلي".

وذكرت مثالاً على ذلك أزمة الفنانة السّورية نسرين طافش، وقالت: "شو ما كانت ما حدا بحقله حدا يستلمها بهالطريقة"، وطالبت الصّحافة أن تقف مع الممثلين والفنانين بوجه التنمر.