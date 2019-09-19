باسكال مشعلاني توجه رسالةً لوائل كفوري بعد انتقاد رقصتهما معًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دعمت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، الفنان وائل كفوري، بعد حملة انتقاداتٍ تعرّض لها بعد رقصه معها في احتفالية عيد ميلاده الـ 45 التي شارك فيها عدد من نجوم الفن، حيث أُثيرت حالةٌ من الجدل حول الطريقة التي رقص بها كفوري كونه غير متوازنٍ في رقصته معها.

وشاركت باسكال مقطع فيديو جمعها بالنجم وائل كفوري، عبر حسابها على موقع تويتر، وكانا يغنيان ويتراقصان فيه معًا على أغنية للراحلة صباح، ووجهت لهُ رسالةً طالبته فيها أن يظل في حالة من السعادة والانبساط؛ لأن الفرح يليق به.

وكتبت باسكال مشعلاني، في رسالتها التي أرفقتها بمقطع الفيديو قائلة: "هيدا مقطع فيديو من عيد ميلاد الصديق والنجم المهضوم كتير وائل كفوري، بقلك عقبال الـ١٠٠ وإن شاء الله بالمزيد من النجاح والصحة".

وأضافت باسكال: "وخليك هيك مبسوط، وشو بيلبقلك تكون فرحان وطاير، وضلك متعنا بفنك المميز وصوتك الرائع".

وكان عددٌ كبيرٌ من رواد تويتر، شنوا حملة انتقاداتٍ على مقطع فيديو انتشر لوائل كفوري، من حفل عيد ميلاده وأكدوا فيه أنه كان يحتسي كأس ويسكي جعله في حالة سُكر أفقدته توازنه في رقصه مع النجمات.

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وأرفق المغردون كلمات تعبر عن الحالة التي كان عليها وائل كفوري، حسب وصفهم فأوردوا كلمات: "تقل بالمشروب، معبي القربة، الكاس شايف شغله، كتر مشروب، معطيها جرعة زيادة، مكتر ويسكي، زودها حبتين"، وغيرها من الكلمات.

الغريب أنَّ رسالة باسكال مشعلاني، لم تُثنِ جمهور التواصل الاجتماعي عن موقفهم تجاه تفسير حالة وائل كفوري، فأكدوا على ما أوردوه بأنهّ كان سكرانًا وفي حالة غير طبيعية وأنه لا يدري من تغني وترقص معه، فيما صبّ البعض غضبه على باسكال مشعلاني، لإعادة نشرها مقطع الفيديو معها كاملًا.

يُذكر أنَّ الفنان اللبناني وائل كفوري احتفل بعيد ميلاده الـ 45، في حفل وصف بـ"الأسطوري"؛ إذ حضره عددٌ كبيرٌ من مشاهير لبنان ونجوم الفن، من بينهم الإعلامي نيشان، والفنان ملحم زين، والفنانة سيرين عبدالنور، بالإضافة لكارلا حداد، وباسكال مشعلاني، وريما نجيب.