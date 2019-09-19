"كايروكي" تحيى حفلًا غنائيًا في باريس للمرة الأولى

تحيي فرقة كايروكي حفلا غنائيا للمرة الأولى في فرنسا وذلك فى كانون الأول المقبل ويشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وتنافس فرقة كايروكي على لقب جائزة الموسيقى الإفريقية "afrima" لعام 2019، وذلك ضمن تصنيف أفضل "مغني" في القارة السمراء، عن أغنية "كان لك معايا"، التى ظهرت للنور ضمن ألبومها الأخير "أبناء البطة السوداء".

المنافسة تشمل أيضا من مصر المطرب تامر حسنى والمطرب مصطفى حجاج.

وتختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فني موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا"، حيث تنافس الفرقة على لقب "Best Male artist" فى شمال أفريقيا.

Advertisements

وشاركت كايروكي في الدورة الثالثة من مهرجان وصلة، والذي يضم أكبر فرق الأندرجراوند بالوطن العربي، لتبدأ جولتها الترويجية للألبوم الناجح أبناء البطة السوداء، ومن المتوقع أن تطلق كايروكي النسخة الثالثة من حفل إيمباير، بعدما شهدتا النسختين الأولى والثانية إقبالًا جماهيرًا كبيرًا صنفهما ضمن أفضل الحفلات الغنائية عامي 2017 و2018.

وتتناول كايروكي من خلال أبناء البطة السوداء مشاعر مثل الخوف، الغضب، الفقد، التمرد، لتوجّهه إلى الذين لم تستوعبهم الحياة، الشاعرين بالفشل، والفاقدين الأمل في الحب مرة أخرى، والمضطهدين.

قد يهمك ايضاً:

كايروكي ومسار إجباري يشاركان بمهرجان وصلة في دبي