محمد رمضان يؤكد جيشنا صعب ومصر في حماية الشعب

بث الفنان محمد رمضان فيديو لأغنيته الجديدة "جيشنا صعب"، ويقول في مطلعها: "يا مصري افتخر واوعي تفتكر إنك ممكن تتكسر.. اليأس في ايدك يتعصر.. فكرين أيه جيشنا سهل ولا أيه.. جيشنا صعب ما حدش يقدر عليه".



وكتب محمد رمضان تغريدة على تويتر: "عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة قال (الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر.. وعليك بأمر خاصة نفسك.. ودع عنك أمر العامة) #ثقة_في_الله_مصر_في_حماية_الشعب أولًا.. ثم الجيش لأن الجيش جزء لا يتجزأ من الشعب".

محمد رمضان وقصي خولي يعلنان مفاجأة للجمهور (فيديو)

يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لعمل مسرحي خلال الفترة المقبلة مع المخرج تامر كرم، سيتم الإعلان عنه بعد الاتفاق والاستقرار على التفاصيل النهائية الخاصة به.

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