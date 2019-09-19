ماريتا الحلاني تُقدّم أغنية Kids' Choice Awards







اسماء السيد - ""الخليج 365"" بيروت: احتفلت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني على طريقتها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" ظهرت فيه وترقص في الحديقة، لمناسبة تقديمها للأغنية الرسمية لبرنامج الأطفال Kids' Choice Awards الأول من نوعه في العالم العربي. حيث نشرت الفيديو وأرفقته بتعليقٍ كتبت فيه: "يشرفني أن أغني الأغنية الرسمية لبرنامج الأطفال Kids' Choice Awards الأول من نوعه في العالم العربي في أبوظبي يوم 20 سبتمبر!".

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