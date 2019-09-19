شكرا لقرائتكم خبر عن فن الكف الأسوانى بمسرح الضمة الخميس.. ماذا تعرف عن هذا الفن الفرعونى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة الكف الأسوانى بقيادة المطرب محمود الإدفاوى وراقصى الكف والإيقاعات الجنوبية، حفلاً بمسرح الضمة اليوم الخميس فى تمام الساعة 09:00 مساء، وهو فن صعيدى يعود إلى أيام الفراعنة حيث وجدت الكثير من النقوش له على جدران المعابد والمقابر، خصوصا مقابر العساسية فى البر الغربى لمدينة الأقصر.

وحول جذور فن الكف الصعيدى يوضح رئيس الفرقة الفنان محمود الإدفاوى إن فن الكف من أصعب الفنون الشعبية ويعتمد على الارتجال والإبداع فى نفس الوقت، وهو عبارة عن مجموعة من الشباب يقفون أمام الفنان ويلقون عليه موضوع الأغنية وتسمى خانة "جزء من موال مربع" ويبدأ الفنان بالغناء عليها ويلتزم بقوافى وأوزان شعرية بمصاحبة ضارب الدف.

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وأضاف الإدفاوى أن الجمهور يجلس على أريكة أو أكثر ومن حولهم المساند، ثم يأتى الكفافة ليقفوا صفا بالتوازى فى مواجهة المطربين، وسبب هذه التسمية أنهم يستخدمون كف اليد فقط فى ضبط الإيقاعات، ويبدأ المغنى الصلاة على النبى، ثم يتبعها بمواويل تصف أحوال بيئته وأحوال العاشقين، بعدها يشرع الكفافة فى ارتجال خانة وهم يصفقون، والتصفيقة تحدد سرعة الإيقاع ويبدأ ضاربو الدف اللعب مع إيقاع التصفيقة، ويتمايل الكفافة فى حركة واحدة متبعين قائد الصف أمهرهم فى الرقص.