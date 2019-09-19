تزوج قريبة ملكة مصر وتبرع بسيارة نقل موتى نقلته.. معلومات عن مجدي وهبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير مجدي وهبة، الذي وُلد في 19 سبتمبر 1944، وغيبه الموت عنا في 4 فبراير 1990، وهو أحد أشهر أشرار السينما المصرية، وواحد من أكثر الوجوه المألوفة لمحبيها.

نرصد لكم في ذكرى ميلاده معلومات قد لا تعرفها عن هذا الفنان الكبير الراحل:

- اسمه الكامل مجدي متولي وهبة محمد، من مواليد محافظة بني سويف.

- قالت ابنته منال مجدي وهبة، إن الفنان أحمد زكي كان صديق عمر والدها. كما قالت عن الفنان محمود عبدالعزيز إنه كان يأكل البصارة في بيتهم، والفنانين حسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف كانوا من أصدقاء والدها الراحل المقربين.

- قال الفنان مجدي وهبة في لقاء مع الإعلامي حازم الشناوي، إنه يتمنى تقديم عمل يعبر عن تضحيات وعظمة الأم في أي مكان، لأنه مدين بالفضل لوالدته بعد وفاة والده وحنانها عليه منذ كان بعمر 40 يومًا.

- تزوج ابنة عم ملكة مصر السابقة الملكة ناريمان، وأنجب منها ابنته الوحيدة منال.

- اختاره المخرج والممثل نور الدمرداش بعد أن اكتشفه ليؤدي بطولة مسلسل "البقية تأتي"، وقالت ابنته إنه من كبار مشجعي النادي الأهلي، وهذا كان سبب مناكشات المخرج نور الدمرادش؛ إذ كان الدمرداش من كبار مشجعي الزمالك.

- كان يفكر في السفر إلى الخارج ليعمل مدرسًا بعد يأسه من العثور على فرصة في مجال التمثيل بعد تخرجه.

- كان يمارس رياضة الملاكمة في بداياته، لكن أستاذه نبيل اﻷلفي طلب منه أن يوجه طاقته للفن، فتخلى عن اللعبة.

- قالت منال مجدي وهبة، في لقاء تلفزيوني في برنامج "الراجل دا أبويا"، إن والدها تعرض لشائعات كثيرة قبل وبعد وفاته، مشيرةً إلى أن قيادية سياسية كبيرة زجت به إلى السجن في قضية مخدرات، قبل أن يبرأه القضاء.

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- صرحت شقيقته فريدة وهبة، في برنامج "لقاء الذكريات"، قائلةً: "أخي تعرض لظلم شديد من الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بسبب شائعات غير صحيحة، وإنه كان مريضًا بالقلب، وهو أمر لم يعلمه حتى أقرب الناس إليه لخوفه أن يبتعد عنه المنتجون لأن أدواره كلها تعتمد على الحركة".

- قالت ابنته منال، للإعلامي أحمد شوبير، أن جدها (والد والدها) كان دكتور أمراض صدرية، وتوفي بعمر الخامسة والثلاثين، وكان يقول لهم: "أنا هموت صغير زي أبويا".

- حكت ابنته إنه اشترى سيارة نقل موتى، لخدمة الحي الذي يسكن فيه، فكان أول فرد يتم نقله بالسيارة.

- قال عادل إمام لابنته منال إن أكثر ما أحزنه، أن آخر فيلم جمعه بمجدي وهبة، قال له الزعيم "أنت ميت ميت ياخيري"، وبعدها بأشهر توفي مجدي وهبة.

- قدم الفنان مجدي وهبة الشكر للفنان رشدي أباظة ووصفه بصاحب الفضل عليه لأنه قدم له الدعم في بداية حياته الفنية، ونصحه قائلاً: "أحذر من الغرور، لأنه بداية النهاية لأي ممثل".

- قال إنه يعتبر الفنانين رشدي أباظة وتوفيق الدقن ومحمود المليجي أساتذته في فن التمثيل.

- وصف فيلم "الفحامين" بالسيئ الذي ندم على الاشتراك به، قائلاً: " لو رجع بي الزمن لن أعمل به".

- سافر مجدي وهبة إلى الغردقة لحضور حفل زفاف الفنانة شيريهان، وأصيب بأزمة قلبية في 4 فبراير 1990، توفي على إثرها.