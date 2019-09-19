إحداهن تعذبت جسديًا.. فنانات لجأن للمحاكم إنهاءً لزواجهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة السورية رنا الأبيض، الأربعاء، وثيقة خُلع من زوجها وائل الدباس، بعد خلافاتهما بسبب خطبته بأخرى، مؤكدةً أنها لم تعلم من الفاسق بينهما، ولكنها أكدت أنها لا تتمنى أن يمر أحد بما مرت به.

رنا الأبيض واحدة من فنانات كُثر لجأن إلى ساحات المحاكم لإنهاء زواجهن، أو الحصول على مستحقاتهن.

نستعرض في السطور التالية أبرز الفنانات اللائي أنهين علاقاتهن داخل ساحات المحاكم:

سارة نخلة

الفنانة السورية سارة نخلة لجأت للخلع من زوجها الفنان أحمد عبدالله، بعدما رفض تطليقها وفقًا لقولها، وذلك بعد زواج دام 4 سنوات، ما اضطرها إلى اللجوء للخلع، وقالت عن ذلك عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "الحمد لله على نعمة الخلع حاجة خفيفة نضيفة لطيفة ونتيجة ظريفة".

زينة

انتشرت وثيقة خُلع الفنانة زينة من النجم أحمد عز، وذلك بعدما قضت المحكمة بنسب طفليها لـ"عز"، رغم أنه رفض الاعتراف بالزواج منها أو حتى أنه والد الطفلين.

ساندي

المطربة ساندي واجهت نفس المشكلة مع زوجها السابق حسام بدران، وخلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، أكدت أنها لجأت للخلع لإنهاء علاقتها به، واتهمته بسوء معاملته لها وتهديده لها بنشر صور خاصة.

روبي

اندلعت العديد من الخلافات بين الفنانة روبي وطليقها المخرج سامح عبدالعزيز، للحد الذي جعلها تلجأ لساحات المحاكم لإنهاء العلاقة، ولكنها ظهرت مع الإعلامية إسعاد يونس؛ لتؤكد أنهما يحبان بعضهما، وأن مشكلاتهما تأتي من كثرة الحب.

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رانيا يوسف

وصفت الفنانة رانيا يوسف ليلة طلاقها من المنتج محمد مختار، بأنها "ليلة سودة"، بسبب العشرة والمودة بينهما، وبعد وقوع الطلاق اتجهت رانيا لساحات المحاكم ورفعت العديد من الدعاوى ضده، لعل أبرزها النفقة.

إيمان العاصي

اتهمت الفنانة إيمان العاصي زوجها رجل الأعمال نبيل زانوسي، بأنه اختطفها وعذبها بعدما طلبت الطلاق منه، وهو الأمر الذي حرص على نفيه في مقطع فيديو شهير.

هنا شيحة

قالت الفنانة هنا شيحة، إنها اضطرت للجوء إلى القضاء للفصل بينها وبين زوجها مهندس الديكور محمد فوزي العوامري، وقالت خلال لقائها بالإعلامية لميس الحديدي إنها لن تستطيع العيش معه؛ لأنها لم ترغب في أن يعيش طفلاها بمنزل مليء بالأزمات لعدم توافقها مع والدهما.

هالة صدقي

تُعد الفنانة هالة صدقي أول قبطية تتقدم بدعوى خلع إلى المحكمة، حيث تقدمت بدعوى خلع من زوجها السابق مجدي وليم، واستمرت قضيتها عدة سنوات بالمحكمة، وقالت في مقطع فيديو شهير إن شهرته تسببت في معاناتها للحصول على الحكم.