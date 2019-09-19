هذا ما حقه فيلم "خيال مآتة" في 6 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ينافس الفيلم الكوميدي "خيال مآتة" في سباق أفلام عيد الأضحى، محققًا، بعد 6 أسابيع من عرضه، إيرادات قدرها 35 مليونًا و429 ألف جنيه، وفق الموزع السنيمائي محمود الدفراوي.

تشهد السينمات عرض عدد من الأفلام هي "الكنز 2"، "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "الفيل الأزرق 2"، "إنت حبيبي وبس"، بالإضافة إلى فيلمي "الممر"، و"كازابلانكا" من سباق أفلام عيد الفطر.

فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد. وهو عمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.​