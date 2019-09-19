تراند اليوم : ممثلة مصرية شهيرة تثير الجدل بظهورها بالحجاب



أثار ظهور الفنانة المصرية "سيمون" بالحجاب في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، والتي ظهرت فيها مع صديقتها الفنانة ميرنا وليد، تساؤلات حول ما إذا كانت قد قررت ارتداءه

الصورة التي جاءت بمناسبة عيد ميلاد "ميرنا" دون أي إشارة عن أن الصورة من أي عمل درامي، لتكشف بعد ذلك أن الصورة من كواليس تصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي"، وأنها عندما علمت بأن اليوم يوافق ميلاد ميرنا وليد لم تستطع أن تبدل ملابسها فذهبت لزميلتها في العمل وهنأتها.



وعلقت سيمون على صورتها مع ميرنا، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حلوة happy birthday .. أماني وماجدة غنوا سوا".

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وفي صورة ثانية لها، ظهرت "سيمون" بالحجاب، وعلقت عليها "صمت أماني أبلغ من الكلام"، في إشارة إلى الشخصية التي تجسدها في مسلسل "قيد عائلي" حيث تظهر في صورة أم توفي عنها زوجها وتعول أبناءها من بعده.



