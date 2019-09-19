موجز "الفن": بلبلة كبيرة بسبب أنف زينة وتجاعيد كارول سماحة.. وفنانة تركية تؤكد أنها أجمل من أحلام

ميرنا وليد - بيروت - بلبلة كبيرة بسبب أنف زينة وكارول سماحة وفنانة تركية تؤكد أنها أجمل من أحلام موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية رامي عياش يدافع بقوّة عن كارول سماحة :"كل تجعيدة بتسوى مية امرأة مصتنعة" https://www.elfann.com/news/show/1252274/ زينة تعلّق على خبر اجراء عملية تجميل لأنفها https://www.elfann.com/news/show/1252276/ دنيا بطمة تدخل عالم التمثيل.. وهذه التفاصيل https://www.elfann.com/news/show/1252216/ "الفن" يكشف سبب إنسحاب تولين البكري من "حرملك" https://www.elfann.com/news/show/1252257/ منة فضالي تكشف عن عمرها الحقيقي https://www.elfann.com/news/show/1252284/ فنانة تركية: "انا اجمل من أحلام" وهذا ما قالته عن اليسا https://www.elfann.com/news/show/1252278/ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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