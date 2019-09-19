خاص الفن- هل تعود حلا شيحة لهاني عادل مجددا؟خاص الفن- هل تشارك يسرا في سباق رمضان 2020؟خاص بالصور-...

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد تقارب مرة أخرى بين الممثلة المصرية حلا شيحة و الموسيقي هاني عادل بعد قصة حب انتهت عام 2006 بالإنفصال عقب عقد القرآن وقبل إتمام الزواج، لتعلن حلا بعدها زواجها من الكندي يوسف هاريسون والذي انفصلت عنه منذ فترة.
يشار الى أن هاني عادل إنفصل أيضاً عن زوجته منذ مدة طويلة وهو ما دفع بشقيقتها هنا شيحة لكي تفكر في عودتهما مرة أخرى خاصة وأن هنا كانت في الفترة الماضية تلتقي بهاني عادل في موقع تصوير الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، ولذلك تفكر هنا في أن تجعل حلا تلتقي خلال الفترة المقبلة بطليقها على أمل عودتهما مرة أخرى ولكى تخرج حلا من حالة الحزن التي لاحقتها طوال الفترة الماضية.
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