شاهدوا جيني إسبر تشتعل غضباً: بحياتي ما شفت مجتمع فيه كمية التفاهة والسخافة متل المجتمع العربي

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 09:56 صباحاً - بعد تعرضها لموجة واسعة من التنمر والسخرية على إثر نشر صورة لها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، خرجت الممثلة السورية جيني إسبر عن صمتها وشنت هجوماً نارياً على المنتقدين.

وقالت في تسجيل صوتي تناقله عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام”: “قديّ نحنا مجتمع مريض معقد، سفيه سطحي ما عندن شي ينحكى فيه”.



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واشارت إلى أنها تنشر أحياناً مقطعاً يرتبط بعملها، إلا أن التعليقات تركز على شكلها. وتوجهت إلى المنتقدين بالقول: “قديشكن تافهين”.

وتابعت: “بحياتي ما شفت مجتمع فيه كمية التفاهة والسخافة وقلة الذوق والتجريح متل هذا المجتمع العربي”.



ولفتت إلى أن بعض المشاهير والأجانب يتابعونها وأنهم لا يطلقون أبداً التعليقات الجارحة، داعية الصحافيين إلى الاضاءة على هذه المسألة.

ويأتي هذا الهجوم بعدما تعرضت الفنانة لانتقادات لاذعة بسبب صورة نشرتها وظهرت فيها بملامح وجه مختلفة عن تلك التي عرفها الجميع.

وردت حينها على السخرية وكتبت: “للأمانة أنا عم خاف من كمية الحقد الموجود بالتعليقات (حلوة بشعة بقرف بجنن). يعني صورة ماعم استعرض جمالي فيها ومبينة متاخدة عالماشي ولو طالعة كيف ما طالعة عيب. ماشفت كمية المسخرة والحقد غير عند العرب للأسف شعب لي المفروض بيعرف الله. لازم يكون غير هيك طبعاً الكلام مو للكل في كتير من الناس طبيعين وراقين وبيعكسوا تربيتون. عكل حال بدي قول لكل لي خاف اليوم خافوا قد مابدكون لأنو آخر هميبس استغربت المرض المتفشي والأمراض النفسية يا ملوك وملكات الجمال”.