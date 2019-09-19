زوجة باسم ياخور تكشف أسرار برنامجه “أكلناها”.. ماذا قالت!

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 09:56 صباحاً - بعد كثرة الإنتقادات التي طالت الممثل السوري ​باسم ياخور​ بخصوص برنامجه “أكلناها” الذي يقدمه حالياً، ردّت زوجته ​رنا الحريري​ على الكثير من أسئلة المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت الحريري :”الأسئلة المطروحة في البرنامج من قبل باسم أو الضيوف تم وضعها من قبل فريق الإعداد، يعني الأسئلة مو من تأليف باسم”. وأضافت :”تم تصوير البرنامج كاملاً بشكل مسبق ويتم عرض الحلقات بشكل عشوائي حسب رغبة الشركة المنتجة”.

وتابعت :”هاد بيفسر ليش باسم ممكن يسأل الضيف سؤال وبعدين بحلقة تانية يستنكر لما يتوجه له نفس السؤال، لأنو ببساطة حلقة سؤال الضيف اتصورت بعد الحلقة يلي كان السؤال موجه فيها لباسم بس تم عرضها أولا”.

وأكملت :”كل حلقة تم تسجيلها بزمن أطول من الزمن المعروض وتم حذف عدد من الأسئلة و الحوارات (عملية مونتاج) للوصول بالحلقة الى الصورة الأمثل ضمن الزمن المطلوب. وهاد بيفسر ليش باسم أحياناً بيسأل الضيف عدة أسئلة ورا بعض حسب مونتاج الحلقة وأكيد مو لأنو باسم بحب يغش أو عندو مشكلة مع الضيف”.