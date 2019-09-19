شمس الكويتية مستاءة مما تتعرض له نسرين طافش من هجوم غير مبرر

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 09:56 صباحاً - نشرت الفنانة ​شمس الكويتية​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنانة السورية ​نسرين طافش​ وأرفقتها بتعليق أعربت فيه عن إستيائها لما تتعرض له الأخيرة.

وقالت شمس :”هذي الانسانه مو عاجبني اللي جالس يصير لها، من هجوم غير مبرر لاني اعرفها شخصيًا وحاسه ان الكتابة ما راح تخليني أعبّر، عن إللي في داخلي من ضيقه، فراح اعمل فيديو أعبر فيه عن موقفي”.

وكانت إستعانت طافش سابقاً بمنشور لشمس جاء فيه حديث لأحد الأشخاص وهو يلقي شعراً، مشيراً فيه إلى انه لا يهمه من ينتقده او يتكلم خلف ظهره.



وأرفقت طافش الفيديو بتعليق شديد اللهجة قالت فيه :”فعلا رسالة لكل فاشلة حيوانة او حيوان بشري .. اعتذر من الحيوانات فيهم اخلاق و انسانية اكثر من بعض الناس .. صح لسان الشاعر اثير التميمي و صح لسانك يا شمس واللي مو عاجبو عندو كذا اوبشن :

يدور على غيري يرفعلو نسبة المشاهدة و يصير ترند و يصير انسان طبيعي و يرتقي من مرتبة مهرج او ابو بريص الى مرتبة البشر اعتذر من ابو بريص و مهرجين السيرك أو يبلط البحر أو يشرب من مية البحر أو يشربو سم”.

وأثار كلامها هذا جدلاً واسعاً، إذ أشار المتابعون إلى أنها تقصد الرد على زميلتها الممثلة السورية ديمة الجندي التي كانت إنتقدتها خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “أكلناها” مع الممثل السوري باسم ياخور.