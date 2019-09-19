عاصي الحلاني نجم “عز ومجد بيروت” لسباق الخيل

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفل مهرجان “عز ومجد بيروت” لسباق الخيل في لبنان وذلك يوم 12 تشرن الأوّل/أكتوبر المقبل.

الحفل سيقام في ميدان سباق الخيل، بالعاصمة بيروت وذلك برعاية دولة الرئيس سعد الحريري، وبحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان، الدكتور حمد الشامسي، وبالتعاون مع السفارة الإماراتية في لبنان.

ومن المقرر أن يقدّم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

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الجدير ذكره أن عاصي الحلاني من محبّي رياضة الفروسية، وقد أطلق عليه لقب “فارس الغناء العربي” نسبة إلى حبّه للخيل.

على صعيد آخر، انشغل عاصي الحلاني في الفترة الماضية بتصوير حلقات برنامج “ذا فويس كيدز” الذي يشارك في لجنة تحكيمه لهذا الموسم إلى جانب النجمة اللبنانية نانسي عجرم والفنان المصري محمد حماقي.