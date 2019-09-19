قرار صادم لضيوف “الجونة السينمائي” في دورته الثالثة

متابعة بتجــــــــــرد: في سرية تامة، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، التقليل من أعداد المدعوين إلى حفل العشاء الذي يعقب افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان، غداً الخميس، بعد شكوى بعض ضيوف الدورة الثانية من حالة الزِحَام التي سادت آنذاك.

وقال مصدر مسؤول في إدارة المهرجان، بأن هذا القرار، يهدف لإحداث حلقات تواصل وتعارف بين الحضور، لا سيما أن هذه الميّزة افتُقِدت بشكل نسبي في الدورة الثانية. مضيفاً أنه سيتم تعويض من لم يدعَ إلى حفل العشاء، من خلال إقامة إضافية على مدار أيام المهرجان.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار فور إعلانه، غداً الخميس، غضب ضيوف المهرجان، لأنهم يعتبرونه فرصة للقاء بعيداً عن عروض الأفلام والندوات وما إلى ذلك.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، سوف تُقام في الفترة من 19 إلي 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.