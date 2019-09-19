مالوما يخلع ملابسه ويحصد مليون “لايك” في ساعات – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: يُعرف النجم الكولومبي الشهير عالميًا مالوما، بعفويته الدّائمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

فمن يتابع مالوما عبر حسابه على “إنستجرام”، يلاحظ عفويته في التعاطي مع متابعيه، فينقل لهم عبر خاصية الـ”ستوري” تفاصيل يومياته، بأسلوب جريء نستطيع القول أن لا أحد من نجوم الغرب والعرب يتمتّع به.

وخلال الساعات الماضية، نشر مالوما صورة جديدة له ظهر فيها وقد خلع ملابس بالكامل في منزله، بلقطة حصدت أكثر من مليون “لايك” في أقل من ست ساعات.

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وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.