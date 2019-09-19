دينا الشربيني تكشف لـ"العين الإخبارية" تجربتها بأول لجنة تحكيم في مهرجان

أعربت النجمة المصرية، دينا الشربيني، عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم المهرجان الدولي لفيلم المرأة بمدينة سلا المغربية، حيث كانت أول تجربة تخوضها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان سينمائي.

وقالت الشربيني، لـ"العين الإخبارية"، إنها استفادت كثيرا من هذه التجربة التي أتاحت لها الفرصة لمشاهدة أفلام مهمة تطرح رؤى وأفكارا مختلفة.

وذكرت الفنانة الشابة، أثناء مشاركتها في المهرجان، أنها ستقدم في رمضان المقبل الجزء الثاني من مسلسل "زي الشمس"، موضحة أنها ستعود للسينما من خلال فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبدالعزيز.

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ما انطباعاتك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان سلا؟

سعيدة جدا لأنهم اختاروني في لجنة تحكيم الفيلم الروائي الطويل، وأعتبر هذا الاختيار مسؤولية كبيرة بالنسبة لي، خاصة أن هذه المرة الأولى التي أكون فيها عضوا بلجنة تحكيم مهرجان سينمائي، وهي تجربة ممتعة جدا بالنسبة لي، واستفدت منها لأنني رأيت أفكارا مختلفة وأفلاما جيدة جدا على مستوى الإخراج والسيناريو والتمثيل والتصوير، لذلك أشكر إدارة المهرجان على ثقتهم بي.

ألم تشعري برهبة لأنك تخوضين للمرة الأولى تجربة عضوية لجنة تحكيم؟

أنا لا أخاف، لكني شعرت بمسؤولية كبيرة، ووجدت أن رأيي قد يحدث فارقا في منح الجوائز، لذلك لابدَّ أن أكون مسؤولة، وأن أنتبه بشكل كامل، وأركز في كل التفاصيل داخل الأفلام المشاركة في المسابقة.





هل اختيارك كعضو لجنة تحكيم قد يحملك نوعا من المسؤولية في اختياراتك فيما بعد؟



بالتأكيد، لأن فكر الممثل سيتغير لأنه سيرى الأمور من زاوية أخرى، ومن حسن حظي أن أغلب الأفلام كانت ناطقة بالفرنسية أو مترجمة للفرنسية، ودراستي كانت باللغة الفرنسية، وكنت سعيدة لأنني لأول مرة أمارس عملي بلغة أخرى غير اللغة العربية.

ماذا عن تجربتك في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"؟

أشارك في بطولة الفيلم أمام كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم يدور في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية، وهل لو حدث انفصال سيعود الزوج ويتزوج نفس زوجته مرة أخرى أم لا، وأجسد مع كريم عبدالعزيز شخصية زوجين مثل أي زوجين في الواقع.

هل ستركزين على السينما في الفترة المقبلة؟

لدي فيلمان تعاقدت عليهما وسأبدأ تصويرهما في الفترة المقبلة، لكن هذا لا يعني غيابي عن الدراما التليفزيونية، حيث سيكون لي مسلسل في شهر رمضان المقبل، وهو الجزء الثاني من مسلسل "زي الشمس".

هل تقديم جزء ثانٍ من "زي الشمس" يعتبر استغلالا لنجاح الجزء الأول؟

ليس استغلالا، ولكنه يأتي بناء على طلب الجمهور وكذلك قناة "إم بي سي".