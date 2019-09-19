شخصيات تُشبهُكِ في المسلسلات وتتعاطفين معها.. شاهدي الفيديو لتعرفي سرّها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عند مشاهدتك لمسلسل ما قد تتعاطفين مع إحدى شخصياته، وذلك نظرًا لكمية التشابه بينكما.

وأبدعت الشاشة الصغيرة منذ بدايتها في صناعة شخصيات قريبة من الواقع لتشد المشاهد فيتفاعل معها، وفي بعض الأحيان قد تعطيه حلًا بشكل غير مباشر لمشكلته، فينغمس المشاهد تمامًا في العمل، وما يساعد على ذلك هو ميلنا لممثل معين وطريقة تقمصه للشخصية بشكل مقنع، وطريقة كتابة السيناريو، وقوة الحبكة وتتابع الأحداث.

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