عاصي الحلاني يوجِّه رسالة مؤثرة لـ"سيمون أسمر" وينشر صورة نادرة

مر الفنان عاصي الحلاني بحادث كبير تسبب في دخوله للمستشفى ومعاناته من عدة كسور في جسده، ومنع ذلك الحادث الفنان اللبناني من المشاركة في عزاء المخرج الراحل سيمون أسمر الذي ساهم في اكتشاف الحلاني في بداية مشواره.

ونشر الفنان عاصي الحلاني صورة التقطت عام ١٩٩٠ على شلالات نهر العاصي ببقاع لبنان مع المخرج سيمون أسمر، ووجه الحلاني رسالة مؤثرة عبر حسابه على "انستجرام" ينعي فيها سيمون أسمر حيث أن الحلاني قد منعته حالته الصحية من حضور جنازة وعزاء المخرج الراحل الكبير، وكتب الحلاني في الرسالة: "صورة من الذكريات الجميلة عام ١٩٩٠، نهر العاصي، بقاع لبنان بعلبك الهرمل، إنه سيمون أسمر! الرمز والمدرسة والمرجعية! ثالوث حبّ هو! كان مثال الأب الروحي لي في الفنّ والعطاء وفي الغناء على مسارح النجوم ومدارج البدايات، هو هكذا كان مساكب بيلسان خلود أرز وصلابة سنديان وفضاء يعبق بالحبّ والعبقرية".

وتحدث الحلاني عن أزمته الصحية التي تسببت في عدم زيارته لسيمون أسمر على الرغم أنهما كانا معا في مستشفى واحد، لكن كان كلاهما في حالة مواجهة حقيقية مع المرض والجروح فقال: "رجلٌ ومخرجٌ مبدعٌ حدائق ورد وعناوين جمال لعلّه من عجائب القدر ومن قسوته أن يسبقني الى المشفى بيوم وألحقه أنا مصاباً في اليوم الثاني إلى المستشفى نفسه، حيث كان فارس الإبداع الأسمريّ يصارع الموت، وكنت أنا أقاوم الجروح من كبوة فرس فلم يمهلني القدر أن ألقاه وأقبّل عيونه والتمس قلبه السمح الرحب".

وأضاف الحلاني: "فكان ان اختطفه الموت شعلة من نور ومنارة شاهدة على عصر وزمن جميل.. سيمون أسمر لأنني أحببتك بعظمة سأفتقدك كثيراً أستاذاً كبيرا وصانع نجوم.. ومبدعاً، بصماتك تحاكي الشمس وتسكن الذاكرة".

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وظهر الفنان عاصي الحلاني للمرة الأولى ، منذ أيام عبر حسابه على "انستجرام" بعد الحادثة التي مر بها، ووجه الشكر لكل من اهتم بالسؤال عن حالته الصحية وسعى للاطمئنان عليه فكتب: "إلى جميع أحبائي وأصدقائي وجمهوري الوفي وكل من سأل عني الفنانين الأصدقاء واهل السياسة .. أشكركم جزيل وعميق الشكر لسؤالكم ولاطمئنانكم علي. وإنني ممتن لكم... على اهتمامكم ودعواتكم ومحبتكم ولهفتكم، سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والفرح والحياة الكريمة ومطمئنكم أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى وبرعايته له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريباً! لكم مني كل الحب والوفاء والتقدير".

ويذكر أن الفنان عاصي الحلاني يشارك في الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس كيدز" كعضو لجنة تحكيم مع كل من الفنان محمد حماقي والفنانة نانسي عجرم، وقد بدأ الثلاثي في تصوير أولى حلقات البرنامج.

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