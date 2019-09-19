ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها برسالة صوتية جديدة

احتفلت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن بعيد ميلادها اليوم مع جمهورها على مواقع التواصل وزملائها، وتلقت عشرات الرسائل الخاصة على حسابها بتويتر في هذه المناسبة وأطلت مجدداً على جمهورها بعد فترة غياب.

واحتفلت ماغي بو غصن بعيد ميلادها بطريقة مميزة، ونشرت صورة حديثة لها بعد عمليتها الجراحية الأخيرة والتي تعتبر أول ظهور لها بعد مغادرتها المستشفى وتخطي المرحلة الحرجة مؤخراً، وأرفقت معها رسالة صوتية قالت بها إن هذه الصورة تعني لها الكثير وعبرت عن سعادتها بتواصلها مع جمهورها ودعائهم لها ووقفوهم بجانبها، ووجهت الشكر لهم وعلقت على الفيديو قائلة:" بيوم عيد ميلادي.. هيدي رسالة صغيرة.. شكراً على محبتكن".

وتفاعل الجمهور مع عودة ماغي بو غصن للتفاعل في يوم ميلادها ونشرها صورة حديثة لها خاصة بعد فترة القلق التي سيطرت على جمهورها بسبب اختفائها الطويل من مواقع التواصل، وتلقت ماغي عدة رسائل من زملاءها أيضاً وعلى رأسهم أصالة التي كتبت لها:" غاليتي ماغي بو غصن كلّ سنه وأنتِ بألف خير وصحّه وعافيه ، ويحفظ لك جوزك النبيل الرّاقي العزيز".

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ووجهت نوال الزغبي رسالة إلى ماغي بو غصن في عيد ميلادها قائلة:" بعيدك بتمنالك الصحة ل ٢٠٠ سنة لقدام والباقي سهل عليكي.. كل عام وانت بالف خير يا صديقتي الغالية"، وهنأت سيرين عبد النور ماغي بو غصن بعيد ميلادها بتغريدة قالت بها:" هل السنة غير كل السنين .. اليوم كانك خلقتي من الجديد ينعاد عليكي بالفرح والصحة والسلام وتضلك حد جوزك وولادك ومحبينك يا رب.. بحبك".

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