ناصيف زيتون يُقيم مؤتمرًا صحفيًّا ضمن مهرجان الياسمين في العاصمة دمشق

دمشق - لايف ستايل
أقام النجم السوري ناصيف زيتون مؤتمرًا صحفيًا ضمن مهرجان الياسمين الذي تنظمه شركة "مينا إيفينتس" في العاصمة السورية دمشق.
وخلال المؤتمر تحدث زيتون عن تفاصيل كثيرة منها أحلامه وأفكاره لطريقه المقبل، كما ردّ على بعض الانتقادات التي وجّهت له ولبعض أغنياته.
وتحدث زيتون كذلك عن إعلان النجم العراقي سيف نبيل عدم التوافق بينهما وتوقف إطلاق "ديو" يجمعهما بعدما بدآ معًا التحضير لأغنية مشتركة، مبينًا من هو الفنان الذي يحبّ أن يقدم معه ديو غنائيًا.
وعلى الصعيد الشخصي والإنساني، تحدث زيتون عن موقف أثر في نفسه وأحزنه وعن دور والدته في حياته.
واختتم ناصيف زيتون ليالي المهرجان بحضور جماهيري كبير لحفله على مسرح مدينة المعارض القديمة، حيث قدم مجموعة من أبرز أغنياته التي تفاعل معها الحضور.
قد يهمك ايضاً:
تكة-لـ ناصيف زيتون تتخطى 2575 مليون مشاهدة
كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون يُقيم مؤتمرًا صحفيًّا ضمن مهرجان الياسمين في العاصمة دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.