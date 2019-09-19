كارول سماحة تتعرّض لحملة تنمّر بسبب "تجاعيدها" بعد ظهورها بدون مكياج

ردّت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، على مواطنها الفنان رامي عيّاش، بعد دعمه لها بقوّة إزاء حملة تنمّر تعرّضت لها من جانب متابعيها، بعد ظهورها بشكل عفويّ برفقة مدير أعمالها ماريو أسطا، بدون مكياج وهما في باريس، قبل حفلها الغنائيّ على مسرح الأونيسكو.

ووصفت كارول سماحة، الزمن الذي نعيش فيه الآن بأنّه زمن سطحيّ يعيش على المظاهر، وذلك بعدما أبدى البعض اعتراضًا على ظهورها بهذا الشكل وهو ما يُعدّ تنمّرًا.

وقالت كارول في ردّها على تغريدة رامي: "شكرًا على شفافيتك ومحبتك يا رامي! انت صوت وفنان حقيقي!!! للأسف نحنا عايشين بزمن سطحي عايش على المظاهر! وأنا بحبك كتير".

وكان رامي عيّاش، قد دعم كارول سماحة قائلًا: "كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصطنعة، كل تجعيدة فيها ألف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب، كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة، كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة ألف معنى للطبيعة، منحبك".

ولاقت تغريدة رامي عياش، تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، حيث دعمها الكثيرون بسبب حملة التنمّر التي واجهتها، مؤكّدين أنّ الجمال الطبيعيّ أفضل بكثير من التّصنّع، معربين عن إعجابهم بأخلاق كارول سماحة وتاريخها الفنيّ.

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وكانت كارول سماحة قد نشرت صورة على طريقة السيلفي عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ووصفت مدير أعمالها بصديقها المقرّب، حيث علّقت قائلًة: "قبل حفلتي الليلة في باريس مع صديقي المفضل ومدير أعمالي ماريو أسطا".

وشنّ المتابعون حملة تنمّر على كارول سماحة، بعد هذه الصورة، فالبعض أكّد أنّ الصورة أظهرتها بشكل كبير في السّنّ، فيما فسّر البعض سبب هذه التجاعيد أنّها بسبب كثرة عمليات التجميل، وطالبها آخرون بحذف الصورة.

يُذكر أنّ آخر أعمال كارول سماحة أغنية "انشالله"، وتمّ طرحها باللهجة المصرية وهي من كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكي، وتوزيع عادل حقي. كما طرحت أغنية "بتآمن بالصدفة"، للترويج لفيلمها الجديد "بالصدفة" المقرّر طرحه في السينمات، بدءًا من 26 أيلول/سبتمبر الجاري.

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