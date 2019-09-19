شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تعود للغناء مع مؤلف "بتستقوى" وتكرر تجربة التلحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون الفنانة سمية الخشاب مع الشاعر الغنائي هشام صادق في أغنية جديدة، لم تكشف عن اسمها، وقال مؤلف الأغنية هشام صادق لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع الفنانة سمية الخشاب فى عمل غنائى سيكون مفاجأة بحسب تعبيره، موضحًا أن الأغنية تعالج قضية نسائية شائكة مثلما سبق وفعل الاثنان هذا من خلال أغنية "بتستقوى"، ومن المقرر أن يتم طرحها في موسم الشتاء المقبل، معربًا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عقب طرحها.

سمية الخشاب والشاعر هشام صادق

وأضاف صادق، أنه يتنظر طرح كليب بعنوان "عربية أنا"، تغنيه النجمة سمية الخشاب أيضا، ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري، وتم عمل جرافيك الكليب بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو من إخراج جميل جميل المغازى.

كانت النجمة سمية الخشاب قد طرحت في شهر رمضان الماضي أول دعاء دينى لها، بعنوان "صلوا عليه"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهو من ألحان سمية الخشاب، وكلمات هشام صادق، وتوزيع محمد عباس.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، أغنية صورتها كفيديو كليب تحت عنوان "بتستقوى" وحققت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة وتوقع الجميع أن الأغنية تعبر عن حالتها مع المطرب أحمد سعد عقب انفصالهما، ونالت الأغنية إعجاب جمهورها، خاصة أنها تدعم من خلالها المرأة.

والأغنية من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب، وتوزيع الموسيقى محمد عباس، ومن إخراج جميل جميل المغازى، كما جاءت الأغنية ضمن الأغانى الأكثر بحثاً على موقع يوتيوب وقت طرحها.