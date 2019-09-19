شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حاجات لازم تعرفها عن جولة مادونا الغنائية "Madame X tour" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية مادونا أن تتبع أسلوبًا جديدًا في الترويج لألبومها "Madame X tour" وذلك بجولتها الغنائية التي تحمل نفس الاسم، وتحولت بالفعل لمحط تركيز المعنيين بالموسيقي والغناء حول العالم، هناك 4 أشياء عن هذه الجولة بالضرورة أن تعرفها إذا كنت من عشاق مادونا . Advertisements قررت مادونا أن تبعد تمامًا عن الشكل التقليدي للجولات الغنائي التي تقام عادة في الساحات الكبرى وجولة تعتمد على الغناء في الاستاد، فقد اختارت مادونا ذات الـ(61 عامًا) أن تكون حفلاتها مقامة في أماكن صغيرة مثل BAM في نيويورك و The Wiltern في لوس أنجلوس . وثقت مادونا بروفات على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك زاد من إثارة إعجاب وحماس محبيها . لا يسمح للجمهور داخل المسرح خلال الحفل باستخدام هواتفهم المحمولة لذلك من الصعب تداول الفيديوهات والصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وتفضل مادونا أن تخرج الصور بشكل أكثر احترافية ونضوج وذلك عبر المواقع الفنية أو من خلال صفحات مادونا بوسائل التواصل . برنامج مادونا بحفلات جولتها الغنائية هو تقديم 8 أغانٍ في البداية ثم استراحة ثم تغني مادونا 7 أغاني وإستراحة ثانية بالحفل ثم تقدم 6 أغنيات أخرى .

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