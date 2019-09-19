انسحاب هذا الممثل من فيلم هيفا وهبي

بعد ان نشرت النجمة هيفا وهبي، صورة تجمعها مع الممثلين أحمد الفيشاوي وأحمد داوود حيث كان من المفترض ان يشاركاها في بطولة الفيلم السينمائي “عقد الخواجة”، انسحب “داوود” من العمل، وأكد في تصريح خاص لـ “ذا انسادير” ان المشروع كان مشجعاً جداً ولكن فريق العمل يريد ان يبدأ التصوير قريباً جداً وهو يحتاج الى اجازة لفترة شهر”.

“ذا انسايدر” التقى محمد وزيري، منتج الفيلم ومدير اعمال هيفا وهبي، الذي علق على انسحاب محمد داوود من الفيلم بالقول: “ولا كلمة”.

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ولكن في المقابل عبّر “وزيري” عن سعادته بالاسماء الجديدة التي انضمت الى العمل وهما معتصم النهار وأروى جودة.

فيلم “عقد الخواجة” هو من نوع الاكشن حيث تتمرن هيفا على كل الحركات المطلوبة منها.

الفيلم قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويعد التجربة الإخراجية الاولى للمخرج محمد حماقي، بعدما عمل كمساعد مخرج في وقت سابق.