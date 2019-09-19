شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أمينة تحيى حفلا غنائيا بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة أمينة، لإحياء حفل غنائى اليوم الخميس فى أحد الأماكن الشهيرة بمنطقة الزمالك، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل عددًا من أغانى ألبومها الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة، التى اشتهرت بها مثل "الحنطور"، وغيرها.

من ناحية أخرى طرحت أمينة مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "اخلع" من كلمات إيلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة وتم تصويره فى بيروت، ومن قبلها طرحت أمينة أيضًا أغنية "السهرة ولعانة"، وهى واحدة من الأغانى التى قدمتها فى ألبومها الأخير "اللى راحوا"، باللهجة الخليجية، كنوع موسيقى جديد تقدمه أمينة فى الفترة الأخيرة، الأغنية كتب كلماتها ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزو، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازى.

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