بالصور.. درة بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، التي تقدم معلومات حول أجدد صيحات الموضة. ظهرت درة في الجلسة التي خضعت لها وسط الصحراء بإطلالة مميزة، مرتدية "جيب" طويل وبلوزة سوداء. تشارك درة في بطولة مسلسل "بلا دليل" مع خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.

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