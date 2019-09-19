بالفيديو.. أماني كمال وإدوارد يغنيان "أحبك" في كواليس "حواديت الشانزليزيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة أماني كمال مقطع فيديو جمعها بالفنان إدوارد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "حواديت الشانزليزيه".

ظهرت أماني وإدوارد في الفيديو وهما يغنيان "أحبك" للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وعلقت أماني على الفيديو: "حواديت الشانزليزيه، قريبًا".

"حواديت الشانزليزيه" إنتاج شركة سينرجي، إشراف عام لحسام شوقي، منتج فني فتحي إسماعيل، مدير التصوير أحمد فتحي، مهندس ديكور تامر إسماعيل، ستايليست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، وبطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب.