محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، جمعتها بالفنان كريم عبدالعزيز، بخاصية "ستوري". ظهرت ياسمين في الصورة رفقة كريم، من كواليس مسلسل "امرأة من زمن الحب". شاركت ياسمين التمثيل رفقة كريم عبدالعزيز في مسلسل "امرأة من زمن الحب" عام 1998، وفيلم " جنون الحياة" عام 2000.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 21 عامًا.. ياسمين عبدالعزيز تستعيد ذكريات صورة مع كريم عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.