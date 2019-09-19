بالصور.. دوللي شاهين بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ظهرت دوللي في الصور بإطلالة جذابة ومميزة، وارتدت فستانًا أسود اللون قصيرًا، كما ظهرت بشعر بني طويل.
طرحت الفنانة دوللي شاهين، يوليو الماضي، أغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات شفيق كارم، وألحان تومي، والتوزيع الموسيقي لأشرف البرنس.
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