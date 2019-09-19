شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضها الأحد.. تعرف على تفاصيل الحلقة الأخيرة من خامس مواسم peaky blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القائمون على مسلسل العصابات والدراما الشهير peaky blinders، أن الحلقة السادسة والأخيرة من الموسم الخامس التى ستأتى بعنوان Mr. Jones ستكون أطول حلقة فى الموسم وستبلغ مدتها 65 دقيقة ومن المقرر أن تعرض يوم 22 سبتمبر المقبل عبر شبكة إذاعة BBC الإنجليزية الساعة 9 مساءً.

وحظيت الحلقة الخامسة على تقييم 9.0 عبر موقع imdb الشهير، لتنخفض عن تقييم الحلقة الرابعة التى عرضت الأسبوع الماضى بعنوان The Loop والتى حققت تقييم 9.3 عبر الموقع.

ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضًا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبى منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.

وفى سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".