فيديو.. يسرا اللوزي تكشف عن أصعب مشاهدها في "سوبر ميرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشرت الفنانة يسرا اللوزي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، كشفت به عن أصعب مشاهدها في مسلسل "سوبر ميرو"، الذي عُرض رمضان الماضي.
ظهرت اللوزي في الفيديو أعلى سطح مبنى، بينما ظهرت عليها ملامح الخوف والرعب، وعلقت: "لحظة مرعبة من كواليس سوبر ميرو".
"سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وسمير غانم وأحمد سلطان. وهو عمل من تأليف أحمد محي ومحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.
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