على طريقتها الخاصة.. جيسي عبدو تهنئ ماجي بو غصن بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
هنأت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو صديقتها الفنانة ماجي بو غصن بعيد ميلادها الـ40، الموافق 18 سبتمبر الجاري.
نشرت عبدو صورة جمعتها بماجي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". وعلقت على الصورة: "عقبال ١٠٠ سنة سعادة ونجاح وصحة وحب وما بتشوفي غير كل شي بتستاهلي وبتتمنّي، بحبك كتير وعلى الحلوة والمرّة سوا".
يذكر أن ماجي بوغصن خضعت لعملية جراحية في المخ، يوليو الماضي، واستمرت 5 ساعات، وخرجت إلى غرفة العناية المركزة، وقد منع الفريق الطبي عنها الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية، حتى تعافت في الفترة الماضية واحتفى بها عدد من النجوم.
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