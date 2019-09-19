بالصور.. هبة مجدي تبعث برسالة لزاهي وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، جمعتها بالإعلامي والشاعر اللبناني زاهي وهبي، أثناء لقائها في برنامج "حكي عالمكشوف".

علقت هبة على الصور: "مع الشاعر والإعلامي الكبير أستاذ زاهي وهبي.. شكرًا أستاذ زاهي على الاستضافة الرائعة أنا استمتعت كتير بالبرنامج وبلقائي بحضرتك وشكرًا على كتب حضرتك هدية جميلة وقيمة".

تشارك هبة مجدي في بطولة مسرحية "الملك لير"، أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، ويشارك في البطولة رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، ونضال الشافعي.