كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. منة شلبي وآسر ياسين في عمل درامي جديد لـ رمضان 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر جمهور الفنانين آسر ياسين ومنة شلبي، في شهر رمضان المقبل عمل درامي جديد من إخراج محمد شاكر خضير.

ويعقد الثلاثى جلسات عمل مكثفة من أجل الاستقرار على الشكل المبدئى للمسلسل، والخطوط العريضة للشخصيات والديكورات وخلافه، حيث تعد المرة الأولى الذى يلتقى فيها آسر ومنه فى الدراما التليفزيونية، إذ سبق وتعاونا سويًا فى السينما بفيلم "تراب الماس".

كما يحضر آسر ياسين لفيلمه الجديد "الشايب" المقرر البدء فى تصويره تزامنًا مع المسلسل، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج حسين المنباوى، ولم يستقر على موعد لعرضه حتى الآن.

ويعرض لـ منة شلبي حاليًا فيلم "خيال مآته" بطولة النجم أحمد حلمي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

كما يصور آسر ياسين حاليًا فيلم "صاحب المقام" مع الفنانة يسرا، وأمينة خليل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ابراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل، ومن القرر أن يطرح فى دور العرض فى إجازة نصف العام المقبلة.

وكانت الفنانة منة شلبي، قد لاحقتها الشائعات مؤخرا وذلك نظرًا لابتعادها عن أعين الصحافة، وعدم اعتنائها بالتواصل مع وسائل الإعلام؛ لذلك تخرج علينا كل فترة شائعة جديدة ومن أبرز هذه الشائعات هى استعدادها للزواج حيث انتشرت منذ أيام قليلة صورة لها وهى ترتدى فستان زفاف وعلقت منة على الشائعة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "تويتر": "بجد؟.. هو مين طيب ما تقولولي".

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