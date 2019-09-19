لجين عمران تدافع عن الاميرة حصة بنت سلمان بعد حكم السجن.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 03:57 صباحاً - دافعت الاعلامية السعودية لجين عمران عن الاميرة حصة بنت سلمان ابنة الملك السعودي، وذلك بعد اصدار محكمة فرنسية حكما بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية ضرب أحد العمال.

وتحدثت لجين عمران عن صفات الاميرة حصة بنت سلمان في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر.

وقالت لجين عمران: “آخر مرة ألتقيت فيها كان رمضان الماضي في جدة.. عزمتني بكل لطف لتناول وجبة السحور.. جلسنا بمطعم بين الناس.. لا طلبت حراسة و لا طاولة خاصة و لا معاملة مختلفة.. #حصة_بنت_سلمان .. معدنها أصيل ما يتغير على مر السنين .. قمة في التواضع و الأخلاق عمرها ما شافت حالها على أحد.. لكن الأعداء كثر الله يجيرنا”.

وتابعت لجين عمران في تغريدة اخرى: “جبهات كثيرة تمتلك أجندات هدفها تشويه شخصيات سعودية معروفة.. تحاول تهاجم و تختلق قصص مالها أساس من الصحة.. لكن الي يعرف #حصة_بنت_سلمان عن قرب و قابلها وجها لوجه و تعامل معها و لمس إنسانيتها و طيب قلبها.. بيخجل أنه يسكت عن الظلم إلي يمسها و طبيعي بيدافع عنها ..و أنا منهم Advertisements

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