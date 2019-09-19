شاهد.. سما المصري تعيش “لحظات مرمطة” في باريس!

كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 03:57 صباحاً - سافرت الفنانة المصرية سما المصري إلى العاصمة الفرنسية باريس لتمضية بعض الوقت والترفيه عن نفسها غير ان الامور لم تسر كما تشتهي.

ونشرت سما المصري مقطع فيديو من محطة القطار في باريس تحدثت فيه عن انتظارها لساعات بعد تعطل القطار حيث ظهرت وهي تجليس على الأرض بفستان قصير، وعلقت قائلة: “وها هي لحظات المرمطه في محطه باريس….ااااخ…..طبعا لو اللي حصلي دا كان حصل في محطه مصر كان زمان الحكومه كلها متشاله”.

وتابعت سما المصري: “اقعد ليه يوم كامل انا في المحطه مستنيه القطر؟؟ ليه جاي منين؟؟ من كوالالمبور ؟؟”.