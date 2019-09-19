كتب امير فتحي في الخميس 19 سبتمبر 2019 03:57 صباحاً - روجت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبدة لبرنجها الجديد وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده في احد هذه الصور بفستان أزرق اللون مطرز، وتسريحة شعر للأعلى، ومكياج هادئ يبزر ملامحها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده بإطلالة ملكية ترويجا لبرنامجها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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