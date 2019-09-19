شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية "زينة" تتألق في جلسة تصوير جديدة على البحر والان مع التفاصيل

خصعت الفنانة المصرية زينة لجلسة تصوير جديدة، مع المصور أحمد كوتى، على أحد الشواطىء بالساحل الشمالى بمصر، حيث تقضى أجازتها الصيفية بصحبة عائلتها هناك، وظهرت زينة بشكل أنيق بالأسود وارتدت "قبعة" على رأسها.

ونشرت زينة جلسة التصوير على حسابها الشخصى بـ "انستجرام" وعلقت عليها "الرزق أحيانا ممكن يبقى ضحكة حلوة من القلب.. ربنا يسعدنا كلنا يا رب"، وانهالت تعليقات الإعجاب من قبل جمهورها بالصور.

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وتنتظر زينة طرح فيلمها الجديد "الفلوس" الذى تعود به للعمل مع النجم تامر حسنى بعد غياب طويل، والفيلم مرشح للعرض بداية شهر أكتوبر المقبل ويشارك فى بطولته خالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو وتأليف محمد عيد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

وكان آخر أعمال زينة الفنية مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" تأليف محمد الصفتى وإخراج زياد الوشاحى وعُرض فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين ومحمد شاهين، ومى القاضى وعلى الطيب وأحمد فؤاد سليم وعايدة رياض.