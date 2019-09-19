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شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين ومنة شلبى يلتقيان فى رمضان 2020 بتوقيع المخرج محمد شاكر خضير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر النجمان آسر ياسين ومنة شلبى لعمل درامى جديد، من المقرر أن يعرض فى دراما رمضان المقبل 2020، واستقر فريق العمل على المخرج محمد شاكر خضير، ليتولى مهام إخراج المسلسل، حيث يعقد الثلاثى جلسات عمل مكثفة من أجل الاستقرار على الشكل المبدئى للمسلسل، والخطوط العريضة للشخصيات والديكورات وخلافه، حيث تعد المرة الأولى الذى يلتقى فيها آسر ومنه فى الدراما التليفزيونية، إذ سبق وتعاونا سويًا فى السينما بفيلم "تراب الماس".
وفى سياق آخر يحضر أيضًا آسر ياسين فيلمه الجديد "الشايب" المقرر البدء فى تصويره تزامنًا مع المسلسل، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج حسين المنباوى، ولم يستقر على موعد لعرضه حتى الآن.
أما منة شلبى يعرض لها حاليًا فيلم "خيال مآته" بطولة النجم أحمد حلمى، وبيومى فؤاد، وحسن حسنى، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى .
كما يصور آسر ياسين حاليًا فيلم "صاحب المقام" مع الفنانة يسرا، وأمينة خليل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ابراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل، ومن القرر أن يطرح فى دور العرض فى إجازة نصف العام المقبلة.
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