إيمي طلعت زكريا عن حادث سيارتها: "قلبي كان حاسس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شاركت الفنان الشابة إيمي طلعت زكريا جمهورها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها إلى جانب سيارتها، التي تحطمت في حادث الإثنين الماضي.

علقت إيمي على الصورة: "مع حبيبتي قبل الحادثة قلبي كان حاسس الحمد لله".

يُذكر أن آخر ظهور للفنانة إيمي طلعت زكريا كان في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي يوم الأربعاء الماضي.