محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
شاركت الفنان الشابة إيمي طلعت زكريا جمهورها على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها إلى جانب سيارتها، التي تحطمت في حادث الإثنين الماضي.
علقت إيمي على الصورة: "مع حبيبتي قبل الحادثة قلبي كان حاسس الحمد لله".
يُذكر أن آخر ظهور للفنانة إيمي طلعت زكريا كان في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي يوم الأربعاء الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا عن حادث سيارتها: "قلبي كان حاسس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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