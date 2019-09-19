ليالي الصيفية| ياسمين عبدالعزيز على البحر ودانييلا رحمة بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص النجوم على قضاء إجازتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

وفي التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم الصيفية:

ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة، على خاصية " الاستوي"، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان " أوف شولدر" من أمام البحر من إجازتها الصيفية التي تقضيها بأحد الأماكن الساحلية.

دانا الحلاني

نشرت دانا ابنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في لبنان.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة دانييلا رحمة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في الغردقة.

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رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في باريس.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها، وسط الطبيعة، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية.

علا الفارس

نشرت المذيعة علا الفارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، أثناء تواجدها في باريس لقضاء عطلتها الصيفية.

عمر فوزي

نشر عمر نجل الفنانة وفاء عامر صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهر فيها من داخل " عوامة" في حمام السباحة، أثناء عطلته الصيفية التي يقضيها في دبي.

ميريام فارس

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس رياضية من أمام " طائرة".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود قصير من أحد الفنادق، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إيطاليا.