محمد الحلو: انتظروا دويتو يجمعني بصديق عمري علي الحجار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:34 صباحاً - أكد الفنان محمد الحلو أنه يستعد خلال الفترة الحالية لعرض مسرحية "غزل البنات" التي سبق وقدمها الفنان محمد صبحي، والمأخوذه عن فيلم للفنان الراحل نجيب الريحاني، وسوف تعرض على خشبة مسرح بيرم التونسي بمحافظة الإسكندرية، وأوضح الحلو في تصريحات خاصة لسيدتي نت أنه سيجسد دور الفنان نجيب الريحاني بالرواية الشهيرة، وسيقدم مجموعة كبيرة من الأغاني خلال العرض المسرحي.

الأغنية تحمل توقيع الموسيقار ياسر عبد الرحمن

وزف الحلو خبراً سعيداً لجمهوره ومحبيه، وقال إنه يستعد لتقديم دويتو غنائي سيجمعه بصديق عمره وزميله المطرب الكبير علي الحجار، وسيتولي تلحينها الموسيقار ياسر عبدالرحمن الذي كان صاحب الفكرة من البداية، ولكن حتى الآن لم نستقر على تفاصيل الأغنية، وسنعلن عنها في الوقت المناسب، ولكننا سننتقي لجمهورنا أفضل ما يعرض علينا.

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وكان محمد الحلو قد أحيا حفلاً غنائياً ضخماً ضمن حفلات مهرجان محكى القلعة الذي يقام بقلعة صلاح الدين تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وقدم الحلو مجموعة كبيرة من أغانية المميزة التي ينتظرها جمهوره ومحبوه في كل إطلالة له.

وأعرب الحلو عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه الحفل، وقال ضمن تصريحاته لسيدتي نت إن مطالبات الجمهور له بزيادة عدد الأغاني واستمراره في الغناء حتى بعد انتهاء موعد الحفل، أسعده بشكل كبير، وأكد أن هذا الأمر يثبت أن الشعب المصري مازال يتحلى بالوعي الفني الذي سعى الكثيرون لتشويهه خلال الفترات الماضية.

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